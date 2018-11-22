Sevim Ebeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

87 yaşında hayatını kaybeden KKTC'nin unutulmaz futbolcusu Sevim Ebeoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'ndeki cenaze törenine çok sayıda siyası ve futbol camiasındna isim katıldı. Sevim Ebeoğlu Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi

3 Şubat 1931'de Limasol'da doğan Sevim Ebeoğlu'nun uzun yıllar futbol oynadığı Doğan Türk Birliği Spor Kulübü (DTB) Başkanı Bayar Piskobulu, Ebeoğlu için, “Hem sevilen sporcu kişiliğiyle hem kendisinden sonra gelen nesillere örnek oluşuyla, örnek büyük bir insandı” dedi.

Piskobulu, Kıbrıs ortak liglerinde futbol oynayan Ebeoğlu'nun iki kez AEL ve iki kez de DTB'de gol kralı olduğunu kaydetti. 1950'li yıllarda AEL formasıyla yıldızı parlayan Ebeoğlu, Türk ve Rum takımlarının birlikte olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu döneminde gol kralı olan ilk Kıbrıslı Türk unvanını da taşıyordu.

AEL formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Ebeoğlu, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyordu. Sevim Ebeoğlu, sarı-lacivertlere aşkı nedeni ile AEL'in mavi-beyaz renklerinin 1955-56 sezonundan itibaren sarı-lacivert renklere çevrilmesine de öncülük etti.

DTB'nin girişimleri ve Girne Belediye Meclisi kararıyla 2016'da Sevim Ebeoğlu'nun adı bir parka verilmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, en son Sevim Ebeoğu'nu evinde ziyaret ederek, Kıbrıs Türk halkına hem spor alanında hem de yeri geldiğinde toplumsal mücadelede yaptığı katkılar için, Kıbrıs Türk halkı adına Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü takdim etmişti.