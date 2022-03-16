Sevin be bu ülkeyi, makamlarınızı sevdiğiniz kadar, hatta yarısı kadar…

Akaryakıt, elektrik, gaz, yem derken temel tüketim maddelerine de zamlar peşi sıra gelmeye başladı. Üstesinden gelmemiz mümkün değil. Bize, zammın neden gerekli olduğunu anlatanlar, zamları engellemek yerine ADAMCILIK peşinde koşmakta, ihale takibinden utanmamaktalar.

Koop Süt de en sonunda bir sürü zam açıkladı. Hellimin kilosu 100 TL. Neden mesela? Koop Süt, bir tane siyasetçinin derdinde mi? Ama ı ucuz üretim yaparak piyasayı dengelemek olan bir kooperatif kuruluşu, en pahalı üretimi yapıyor. 2 sene önce böyle değildi, en ucuzdu. Nedenini araştıran var mı?

İş bilen kooperatifçi ekip gitti. Yerine pervasızca kaynakları tüketen, iş bilmeyen, kooperatifin ne olduğundan bir haber, makam mevki düşkünleri geldi de ondan. Kimsenin de sesi çıkmadı. Piyasayı dengelemekle yükümlü kurum, piyasanın en pahalı üretimini yapıyor.

Bu halka değer verilmediğini anlayacağımız bir örnek Koop Süt… Liyakatsiz yöneticiler, özel sektöre çalışan yönetim kurulu üyeleri, aklı orda olmayan, aidiyeti olmayan ADAMLAR paylaşma içgüdüsü ile hareket ediyor. Tez elden hem de, sorsanız “personel maaşı” diyecekler.

E daha önce böyle değildi. Üretiyordu, satıyordu, ihracat yapıyordu, yönetiliyordu, iyi yönetiliyordu. İyi yönetilen bir Koop Süt batmaz, pahalı üretmez, özel sektöre de denge olurdu, başaramadılar. Biri de bu işin takibini yapıyor ku? Sera gezene kadar, bu işlere bakmalı Başbakan ve ekibi.

Şimdi, piyasada Koop Süt’ten daha ucuza mal eden özel imalatçılar da fiyatlarını 100 TL bandının altına çekecek. Olan tüketiciye olacak. Biri Başbakana söylesin, havalar soğuk olduğu sürece meyve sebze ucuzlamak. Köylü bu açıklamalara gülüyor: güneş açınca ucuzluk gelecek

Başbakanın uğraşması gereken bir diğer konu da KıbTek. Halen yeni bir yönetim atanamadı. Yangından mal kaçırır gibi birileri 60 bin ton, 4 aylık yakıt alma peşine düşerken, Başbakanlık koridorlarında “MHP’nin bizden talebidir” denilerek yönetim kuruluna liyakatsız aramalar yapılmaya çalışılıyor.

Ne zamandan beri, Devlet Bahçeli, KıbTek’te atamalara karışıyor, yalan. Hadi dışişleri bakanını anladık, stratejik baktılar. İşi buralara getirmeden, liyakatli, ihale takip etmeyecek, hesap kitap bilen, 7 milyar TL bütçesi olan kurumu yönetebilecek isimleri toparlayın

Maliye Bakanlığı yönetim kurulu için çalışmalarını tamamladı. Hesap uzmanı, denetçi, mühendis bir ekip kurdu. Başına da Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı’nı getirmek için adım attı, bahaneye bakar mısınız? “MHP bırakmıyor”…

Dönüp bu üreticiye bir bakın.. Hacıali, Levent gibi dev sermayelerin aylık enerji gideri 1 milyon TL seviyesinden 3.5 milyon TL seviyesine yükseldi. Bunun istihdama etkisini düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede uğraşılması gereken dağ gibi sorunlar varken, ADAMCILIK belimizi büküyor

Liyakat sahibi olmayan insanlar her makamı talep edebilir. Neden? İhale takip edecek de ondan. Bedelini de bi, yüksek faturalar, pahalı temel tüketim maddeleri ile ödeyeceğiz. Yazık dEĞİL mi bu halka? Sevin be bu insanları da biraz, bu ülkeyi de… Makamlarınızı sevdiğinizin yarısı kadar da olsa sevin…

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16/03/2022 08:50