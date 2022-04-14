Sevinç Atabay TED Kuzey Kıbrıs Kolejini Ziyaret Etti

Türk Eğitim Derneği genel müdürlüğü görevinde de bulunan eğitimci – aktivist Sevinç Atabay, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’ni ziyaret ederek bir dizi etkinliğe imza attı.

TED Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ne 11 Nisan’da gelen Atabay, okul yöneticileri, eğitmenlerle görüşmelerinin ardından Rauf Denktaş konferans salonunda Lise öğrencilerine yönelik “ Dijital Çağın Meslekleri – Nasıl İnfluencer Olunur ?” konulu seminer verdi. Atabay ayni gün ortaokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte “ Gençler ve Sosyal Medya ” konusunda sunum yaptı. İlkokul öğrencileri ile de birlikte olan Atabay, “ Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme ” ile ilgili bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği üst kurullarında uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Sevinç Atabay TED Kuzey Kıbrıs Koleji ziyaret programını, eğitmenler ve velilere yönelik “ Zeka Türleri ve Öğrenme – Yeni Nesil Bizden Ne İstiyor ” konulu seminerle tamamladı.

LHA

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14/04/2022 16:00