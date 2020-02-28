Sevk edilen hastaların durumunu öğrenmek için özel hat kuruldu

Yangın nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 291 hastanın 86'sı, saat 12.00 itibarıyla 6 farklı hastaneye sevk edildi.

Kolan Hastanesi'ne 22, YDÜ Hastanesi’ne 42, Kamiloğlu Hastanesi’ne 2, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne 2, Girne Akçiçek Hastanesi’ne 14, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne 4 hasta sevk edildiği açıklandı. Hastaların 24’ü yoğun bakımda, 2'si yaşamını yitirdi. Hangi hastanın hangi hastaneye sevk edildiğini öğrenmek için 0392 228 3740 numaralı direkt hat hizmete konuldu. Poliklinik, Onkoloji Merkezi, Diyaliz, Psikiyatri, Diş Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon servisleriyle Labaratuvar hizmetleri sürüyor.

28/02/2020 14:40