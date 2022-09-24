Şevket Altuğ’un son hali ortaya çıktı!

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24/09/2022

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Şevket Altuğ’un son hali ortaya çıktı!

Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi efsane filmlerde rol alan usta oyuncu Şevket Altuğ, uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Datça'da bir berberde tıraş olurken görüntülenen Şevket Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. İşte Altuğ'un son hali...

Son olarak 2002 yılında ekranlara gelen 'Unutma Beni' isimli diziyle izleyicilerinin karşısına geçen ünlü oyuncu, o tarihten itibaren ilk kez görüntülendi.

20'ye yakın filmde ve 4 dizide rol alan ünlü oyuncu, Datça'da bir berberde görüntülendi.

 

Gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

İşte usta oyuncunun son hali...

24/09/2022 19:21
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TAGS: Şevket Altuğ’un son hali ortaya çıktı!
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