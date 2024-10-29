Şevket Çoruh'un acı günü...
Oyuncu Şevket Çoruh'un annesi Neriman Çoruh, 82 yaşında hayatını kaybetti.
29/10/2024
'Arka Sokaklar' dizisinde 'Komiser Mesut' karakterini canlandıran Şevket Çoruh anne acısıyla sarsıldı.
Çoruh'un uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti.
Oyuncu, annesini Üsküdar Bülbülderesi Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Şevket Çoruh'u bu acı gününde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen, Ozan Güven, İlker Ayrık gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Neriman Çoruh, Sapanca Belediyesi Eski Başkanı Osman Nuri Erdoğan'ın da ablasıydı.
"YÜZBAŞI NERİMAN"
Öte yandan Şevket Çoruh annesinin Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi şiirini okuduğu videosunu Instagram hesabından "Yüzbaşı Neriman… Seloya selam söyle" notuyla paylaştı.29/10/2024 15:31