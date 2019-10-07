Şevki Ahçıhoca’dan gururlandırdı

Aspava Spor Kulübü sporcusu Şevki Ahçıhoca, Alanya’da düzenlenen Türkiye Triatlon Şampiyonası Final ayağı ve ETU Avrupa Kupası yarışında,40-49 yaş grubunda Türkiye Şampiyonası klansmanında Olimpik mesafede birinci ve Avrupa Kupası klansmanında ikinci gelerek 1 yarışta 2 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Ayni yarışta Murat Mehrübeoğlu Alanya’da 29ncusu düzenlenen müsabakaya 24ncü kez katılarak tamamlayan tek sporcu oldu. Yine Olimpik mesafede Yankı Karadağlı, Cemal Şevket, Murat Çiftçi ve Ekrem Kaide, Sprint mesafede ise Berk Bağrıkara yarışı tamamlayıp güzel dereceler elde ettiler.

*Şevki Ahçıhoca

*Ekrem Kaide

*Mırat Mehrubeoğlu

*Murat Çiftçi

07/10/2019 21:37