Şevki Altuntaş'ın ölüm nedeni belli oldu!

Sipahi'de 29 Aralık 2022'de aniden hayatını kaybeden 54 yaşındaki Şevki Altuntaş'ın otopsisinde ölüm nedeninin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle; 29.12.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Sipahi'de sakin Şevki ALTUNTAŞ (E-54) rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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01/01/2023 09:52