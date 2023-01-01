Şevki Altuntaş'ın ölüm nedeni belli oldu!
Şevki Altuntaş'ın otopsisinde ölüm nedeninin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
01/01/2023
Sipahi'de 29 Aralık 2022'de aniden hayatını kaybeden 54 yaşındaki Şevki Altuntaş'ın otopsisinde ölüm nedeninin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle; 29.12.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Sipahi'de sakin Şevki ALTUNTAŞ (E-54) rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.