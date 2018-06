Şevki Kıralp içini döktü: Vekillik için yanıp tutuşmadım

7 Ocak erken genel seçimde Halkın Partisi’nden Mağusa milletvekili adayı olan ve seçimin ardından Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Organı üyeliğinden istifa eden Şevki Kıralp “ siz seçilemediniz diye kin tutuyorsunuz” eleştirilerine sosyal medyadan cevap verdi.

İşte Kıralp'ın paylaşımı:

Bu bahsi kapatmıştım, ama hakkımızda söylenen “siz seçilemediniz diye kin tutuyorsunuz” sözleri nihayet bir televizyon programına da konu olduğu için tekrar açmak zorundayım. Önce bu “siz seçilemediniz” kısmını anlatayım Ocak 2017’de partinin genel kongresini yaptığımız zaman hali hazırda Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Organı üyesiydim. Kongrede Parti Meclisine aday oldum. Kongreye katılan 209 kişiden 162’si, yani oy kullanan partililerimizin %78’i bana oy verdi ve tüm adaylar içinde en çok oy alan dördüncü kişi olarak PM’ye tekrar girdim.

Kongreden sonra Merkez Yürütme Organına aday olduğum zaman da PM’deki 52 kişiden 48’i, yani PM’nin %92’si bana oy verdi ve MYO’ya o zamanki Genel Sekreterimiz olan Tolga Abiden sonra en çok oy alan ikinci kişi olarak yeniden girdim. Partililerim tarafından takdir edildiğimi görmek güzeldi. Bilen bilir, aktif siyaset ile kendi mesleğini yan yana yürütmek herkes için zordur. Bir süre sonra gerçekten zorlanmıştım ve seçimlerden 6 ay önce Kudret hocaya MYO’daki görevimi iade etmek istediğimi söylemiştim ki o gün anketlere göre açık ara farkla birinci partiydik. Gerekirse üzerinde çalıştığım araştırmaları tamamlayana kadar partinin bölge ziyaretlerine katılmamamı ama MYO’daki görevimi bırakmamamı söylediği için görevde kaldım. Hoca o gün görevden ayrılma isteğimi kabul etmiş olsa zaten milletvekilliğine aday olmayacaktım. Vekil olmak için yanıp tutuşmuyordum. Bizde adayların sıralamasını kendisine PM’de verdiğimiz yetkiyle hoca yaptı ve kendisinin televizyon ekranlarında “aday belirleme yöntemi daha farklı olabilirdi, kabul ediyorum” dediği şey budur. Neticede ben seçime Mağusa 7’nci sıradan girdim. Seçimde partimize oy veren seçmenlerden yaklaşık 2,000’i, tahminimce “hocanın bir bildiği vardır” diye düşündüklerinden Lefkoşa’da ilk 8, Mağusa’da ilk 6, Girne’de ilk 5, Güzelyurt ve İskele’de ilk 2 ve Lefke’de ilk sıradaki adaylara tercih kullandı. Seçmene zerre kırgınlığım yok, saygım sonsuz.

Fakat hal böyle olunca hocanın yaptığı sıralamada bu sıralarda olmayan toplam 26 kişi daha seçim başlarkenden otomatikman kaybetmiş olduk. Ha ben de dâhil bazılarımızın aldığımız tercih ve karma oylar şu an mecliste bulunan başka partilerden bazı vekillerin aldığı tercih ve karma oylardan yine de fazlaydı o ayrı…

Farklı sıralarda olsak kesin seçilecektik diye bir iddiam da yok, seçilseydik şu an mecliste bulunan arkadaşlarımızın yaptığından daha iyisini yapacaktık diye bir iddiam da yok. Ne ben kusursuzum, ne hoca ne de bir başkası… Dediğim sadece şu, her insan hata da yapar, isterse hatasından ders de alır. Partinin yaşadığı ilk seçim deneyiminden ders almak artık hocaya ve her biriyle uzunca bir süre birlikte çalıştığım parti yönetimindeki arkadaşlarıma kalmıştır. İşte o “siz seçilemediniz” denen şeyin aslı budur.

Şimdi gelelim “kin güdüyorsunuz” kısmına. Bir kere herkes şunu hatırlamalıdır ki bu memleketin anayasasında “seçilemeyen milletvekili adayları hükümeti eleştiremez” diye bir hüküm yoktur. Daha partiyi kurmamızdan, hatta hocanın seçim ekibine girmemden önce bu memleketteki iktidar olgusuna özerk fikirle muhalefet eden bir derginin yayın kurulu üyesi ve yazarıydım. Önceki hükümetlere de bir çok eleştiride bulunmuş bir insanım.

Seçimden sonra MYO’daki görevimi iade ettim. Partiden istifam iki ay sonra oldu. MYO’daki görevimi iade edişimi de kamuoyuna ben açıklamadım, bir şekilde basına sızdı. O günlerde dörtlü koalisyon görüşmelerini sabote ederek farklı bir koalisyon modelini zorlamaya çalışan bazı çevreler bir çaba içerisindeydi ve bu çaba Afrika gazetesine yapılan saldırıdaki öfkeye körükle gidecek kadar çığırından çıkmıştı.

O gün hocaya karşı kamuoyu önünde her hangi bir tepki dile getirmem toplumu kamplaşmanın eşiğine getiren bu atmosferden yararlanarak dörtlü koalisyonu baltalamak isteyen kesimlerin ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Bunu bildiğim için sustum. Seçim zamanı bizim gibi CTP ve TDP de halka polisin sivil otoriteye bağlanacağının sözünü vermişti. Mecliste yemin töreni yapılırken birileri polisin gözleri önünde gazetenin tabelasını söktü, camını çerçevesini kırdı, gazetenin yazarları linç edilmekten zor kurtuldu. Nihayet meclisin çatısına kadar çıktılar. Olaylara Sayın Cumhurbaşkanı müdahale etti ve bazı öfkeli kişiler onun bile üzerine yürümeye kalktı.

Bütün bunlardan sonra da Tufan hoca hükümet programını okurken “polis zaten bana bağlıdır” dedi. Allah aşkına, bu şartlarda gündelik siyasetten soğumaya ve mücadelemizi başka bir alanda sürdürmeye de hakkımız olsun. “Okkalı” benzin zammı ve yazboz tahtasına dönen vatandaşlık iptalleri gerçekleşene kadar ne Kudret hocayı eleştirdim, ne de hükümeti. Benimsemediğim bir icraat yapılırsa yine eleştireceğim. Neyse, “kin güdüyorsunuz” denen şeyin aslı da budur.

Son olarak, artık kendisiyle aynı yolda olmasam da Kudret hoca değerli bir siyasetçidir. Buna daha üç küsur yıl önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde inandım. O günlerde hocanın gönüllü seçim ekibine girdim, kendisi ve ekipteki diğer arkadaşlarla memleketin her yerine gittim. O zaman ne parti vardı, ne vekillik vardı ne adaylık vardı. Sadece kendisine olan inancımız vardı. Evet, hoca halen daha bir değerdir. Ortağı Tufan hoca da öyle… Yeter ki kendilerine topluma verdikleri sözlerden başka bir şeyi rehber edinmeye çalışmasınlar ve bu sözleri tutamayacaklarını görürlerse neden tutamadıklarını da dürüstçe açıklayarak çekilmesini bilsinler. Ve unutmasınlar, kendileri de başarısız olursa toplumun bu kez yaşayacağı hayal kırıklığı öncekilerden de büyük olacaktır. O yüzden kendilerine tekrardan başarılar dilerim…