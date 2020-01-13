Haspolat’ta dün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 65 yaşındaki Sevtap Tabak'a otopsi yapıldı.

Haspolat’ta dün ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 65 yaşındaki Sevtap TABAK’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı. Sevtap Tabak'ın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı duyuruldu. Soruşturma devam ediyor.

13/01/2020 17:21