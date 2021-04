Şevval Şahin isyan etti: Bıktım!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, zayıflığı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Şahin, "Saçma yorumlarınız ve mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim. Aşırı uzun, ince bacaklarımı çok seviyorum. Beni Şevval yapan da size göre anormal olan vücudum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Şevval Şahin, önceki gün sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bodrum’a gitti. Kahverengi taytı ve siyah deri ceketi ile poz veren Şahin, Instagram hesabından paylaştığı karelere, “Mükemmel pazar’ diyebiliriz” notunu düştü.

“ACİL KİLO ALMAN LAZIM”

22 yaşındaki ünlü modelin paylaştığı kareler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Şahin’e takipçileri, “İyice zayıflamışsın, bir deri bir kemik kalmışsın”, “Acil kilo alman lazım, olmaz böyle!” ve “Biraz et ye” gibi yorumlar yaptı.

Zaman zaman bu tarz yorumlara maruz kalan Şevval Şahin, zayıflığı hakkında yapılan ağır eleştirilere Instastory’den yanıt verdi.

“SAÇMA YORUMLARINIZDAN BIKTIM”

Şahin, paylaşımında, “Hayır size anormal geldiği için kilo almayacağım. Sizin saçma yorumlarınız ve mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim. Yorum silip ‘block etmek’ten de (engellemekten) çok sıkıldım. Siz hangi kiloda mutluysanız öyle olun. Başkalarının kilosuna karışmak ne? Sanki sosyal medyada ideal güzellik kavramı yokmuş gibi bir de kadınlardan hâlâ body shaming (vücudu aşağılama) / cyber bullying (siber zorbalık) görmek üzücü. Hem equality (eşitlik) diyorsunuz, hem de Instagram’da popüler hesapları yargılamaktan çekinmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Ünlü model, sözlerine “Yazık! Beni Şevval yapan da size göre ‘anormal’ olan vücudum. Yes, I’m an Avatar and I love it! (Evet, Avatar’ım ve bunu seviyorum) Tabii ki her zaman pozitif mesaj atanları da görüyorum hep. Unuttuğumu sanmayın!” diye devam etti.

Bu habere tepkiniz:



26/04/2021 10:16