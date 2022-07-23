Şevval Şahin'den çiçekli bikinisiyle Bodrum pozları...

Şevval Şahin sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan Şahin, çiçekli bikinisiyle objektif karşısına geçti. Şahin'in pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Miss Türkiye 2018 birincisi Şevval Şahin’e dizi ve film teklifleri geliyor. Diksiyonunun tam olarak düzelmediğini söyleyen Şahin konuyla ilgili açıklama yaptı.

“Diziler çok yorucu ama sinema filmi olabilir. Önce eğitim almam lazım ama” dedi. Bodrum’da tatil yapan manken eylülde oyunculuk derslerine başlayacak.

22 yaşındaki genç model, şu sıralar tatil yapıyor. Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Şahin, çiçekli bikinili pozlarını paylaştı.

Bu habere tepkiniz:



23/07/2022 11:24