Şevval Sam yeni imajını 'ilk kez' diyerek paylaştı, takipçileri şoke oldu

Şevval Sam Antalya'daki konseri öncesinde yeni imajını Instagram hesabından yayınladı.

Sam, "Size bir sürprizim var. Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Çok heyecanlıyım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" dedi.