Şevval Sam yeni imajını 'ilk kez' diyerek paylaştı, takipçileri şoke oldu
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren Sam, "Benim için büyük bir yenilik" dedi.
YAYIN TARİHİ:
21/02/2025
Şevval Sam Antalya'daki konseri öncesinde yeni imajını Instagram hesabından yayınladı.
Sam, "Size bir sürprizim var. Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Çok heyecanlıyım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" dedi.
YAYIN TARİHİ: