Seyahat için sahte aşı kartı teklif ediyorlar

The Washington Post'ta yer alan habere göre, seyahat planlarını acenteler aracılığıyla yapan bazı Amerikalılar, seyahat danışmanlarına gerekli aşı kimliğini vermenin problem olmayacağını söylüyor. Problem olan tek şeyse bu kişilerin aşısız olması.

Amerikan The Washington Post gazetesine konuşan acente yetkilileri, müşterilerinin yıllarca tatillerini planlarken kurdukları ilişkiyle birçok sırlarını paylaştıklarından neredeyse sırdaş olduklarını anlattı.

Ancak koronavirüs salgını sebebiyle zorunlu hale getirilen aşı kartı uygulamasıyla bu sırdaşlığın suç ortaklığına dönüşmesi talepleri gündemde.

"Aşı olmadan da aşı kartı ayarlayabilirim"

Habere göre, bu dönemde acenteler aracılığıyla tatil planlamaya devam eden "sırdaş" müşteriler, aşı kartı isteyen yetkililere bunun bir problem olmadığını, aşı olmadan da aşı kartı ayarlayabileceklerini söylüyor.

Robert Merlin, seyahat danışmanı bir müşterisine ziyaret etmek istediği bölge için aşı kartı getirmesini ilettiğinde, "Hastane çalışanıyım, kolayca aşı kartı ayarlayabilirim" cevabını aldığını anlatıyor. Merlin bu kişinin aşı olmak gibi bir niyeti olmadığını da ekliyor.

Acenteler suç ortaklığını reddediyor

Seyahat danışmanı olarak çalışan Merlin, bu müşterisinin önerdiği şeyin suç olduğunu ve bu suça dahil olmayacağını belirtiyor.

"Birileri tatil yapacak diye işimi ve kariyerimi kaybetmeye niyetim yok."

Sahte aşı kimliğiyle seyahat etmeye çalışan tatilciler, aşı zorunluluğu başladığından beri sık sık gündeme geliyor.

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19/10/2021 13:53