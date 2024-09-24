Şeyda polisin katilinin fotoğraf albümü: Lüks otomobiller, uzun namlulu silahlar…

İstanbul Ümraniye’de hırsızlık suçundan yakalanan ve karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede, açtığı ateşle 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti.

Olayda polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. ise yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı, kadın polisler arasında çöp poşeti geçirilerek hayvan izleme aracıyla adliyeye gönderildi.

Savcılık işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan Geçti, tutuklandı.

26 SUÇTAN KAYDI VAR

Geçti’nin 26 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

NTV yayınında konuşan avukat Hüseyin Ersöz, Geçti hakkındaki bazı dosyaların birleştirildiğini, bazı suçların da çocuk yaşta işlendiğini belirtti.

Zanlının kasten yaralama, tehdit, yağma gibi olaylara karıştığını, hakkında 5 dosya bulunduğu, 3'ünün soruşturmasının, 2'sinin yargılamasının devam ettiği bildirildi.

POLİS KATİLİNİN FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Genç yaşında 26 suça karışan Şeyda polisin katilinin, Instagram ve TikTok’taki hesaplarında silahlı paylaşımları olduğu ortaya çıktı.

Geçti'nin bazı fotoğraflarında uzun namlulu silahla poz vermesi dikkat çekti.

Zaman zaman elinde tabancayla, zaman zaman da lüks otomobillerin sürücü koltuğunda poz veren katil zanlısının fotoğraflarından birinde, elinde kalaşnikof olarak bilinen AK-47 isimli ağır makineli tüfek olduğu görüldü.