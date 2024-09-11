Şeydi Savaş’tan uygulamalı eğitim
11/09/2024
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1.Kademe E Antrenör Semineri devam ediyor.
KKT Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr.Seyfi Savaş bugün NEU RA 25 Spor Salonu’nda 35 antrenör adayına uygulamalı Eğitim verdi.
E Kademe Antrenör Seminerinde yarın ise Türk Basketbolunun önemli antrenörlerinden Cem Çağal saat 16.00’da Atatürk Spor Salonu’nda antrenörlere teknik taktik konusunda bilgilendirme yapacak.11/09/2024 17:27