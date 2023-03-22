Seyir halindeki araç yandı
22/03/2023
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, dün akşam18.00 sıralarında, Atajan Achyldyyev (E-54) kullanımındaki PC 085 plakalı van araçta yangın meydana geldi.
Polis açıklamasına göre, söz konusu araçtaki yangın Aslanköy yakınlarında seyir halindeyken muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın ön kabin bölümündeki elektrik kabloları kısmen yanarak zarar gördü.
Foto:Arşiv