Seyir halindeki araç yandı

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26/12/2024

Seyir halindeki araç yandı

Girne’de Zeytinlik Sokak üzerinde, dün, saat 13:30 sıralarında, Mustafa Topçu’nun kullanımındaki SH 320 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümünde oluşan yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu, söz konusu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü, iç kısmı, ön lastikleri ve elektrik aksamları yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

Foto:Arşiv

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TAGS: haber, kıbrıs
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