Seyir halindeki araç yandı

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05/01/2024

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Seyir halindeki araç yandı

Girne - Lefkoşa Anayolu'nda Mehmet Ali SUNGUR yönetimindeki KY 533 plakalı seyir halindeki araç yandı.

Girne - Lefkoşa Anayolu'nda bugün  saat 16:15'te, seyir halinde bulunan Mehmet Ali SUNGUR yönetimindeki KY 533 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.

05/01/2024 17:05
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TAGS: haber, kıbrıs
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