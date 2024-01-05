Seyir halindeki araç yandı
05/01/2024
Girne - Lefkoşa Anayolu'nda Mehmet Ali SUNGUR yönetimindeki KY 533 plakalı seyir halindeki araç yandı.
Girne - Lefkoşa Anayolu'nda bugün saat 16:15'te, seyir halinde bulunan Mehmet Ali SUNGUR yönetimindeki KY 533 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.