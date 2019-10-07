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Seyir Halindeki Aracın Kaputunda İlginç Yolculuk

Lefkoşa’da dün akşam çekilen görüntüler “bu kadar da olmaz” dedirtti. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından çekilen bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı

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07/10/2019
HK

Anayolda şaşkın bakışlara aldırmadan seyrettiler...

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Seyir Halindeki Aracın Kaputunda İlginç Yolculuk

Ülke dün gece 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan ölümlü kaza ile felaketi yaşarken Lefkoşa’da çekilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.

Lefkoşa’nın en işlek yollarından olan Yarim Çemberi ile   Honda (eski Tofaş) ışıkları arasında kalan anayolda çekilen görüntüler “bu kadar olmaz”  dedirtti. Seyir halindeki lüks aracın  sanrufundan yarı beline kadar çıkan bir kişi ve iki kişininde aracın kaputunda oturması ölümlü kazalardan ders alınmadığını gösterdi.

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu Ulukışla arasında  dün saat 19.25 sıralarında meydana gelen kazada 30 yaşındaki Haşim Girgin, 40 yaşındaki  Aysın Amasyalı ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı yaşamını yitirmişti.

 

07/10/2019 09:36
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs, ARAÇ, lefkoşa, kapot,
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