Seyir halindeki araçta yangın çıktı

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29/01/2025

Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Girne-Lefkoşa ana yolunda, dün sabah, seyir halinde olan Murat Hazırlar’ın kullanımındaki ST 543 plakalı araçta yangın çıktı.

Polis basın bültenine göre, muhtemelen aracın makine bölümünden sızan yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında, aracın motor bölümünde bulunan elyaf malzeme, plastik aksamlar ve aracın iç kısmındaki yer döşemesi yanarak zarar gördü.

Polisin soruşturması sürüyor.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: araç, yangın
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