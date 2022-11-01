Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda öğle saatlerinde seyir halindeki Sonay Furkan yönetimindeki KP 075 plakalı araçta tespit edilemeyen sebepten yangın çıktı. Bölge halkı ve itfaiyenin müdahale ettiği yangın sonucunda aracın motoru, ön lastikleri ve kaportası yandı, ön camı patladı

Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre Saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Sonay Furkan yönetimindeki KP 075 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli - Ertan Fidan Petrol önlerine geldiğinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı araçta yangın meydana geldi. Yangına, ilk olarak akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler tarafından yangın söndürme cihazları ile ardından olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sonucu; aracın motor bölümü, göğüs bölümü, ön lastikler ve kaportası yanarak, ön camı ise ısıdan patlamak suretiyle zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

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01/11/2022 13:12