Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde Gönyeli Çemberi’ndeki kaçış yolunda bu sabah bir araçta yangın meydana geldi.

Gönyeli Çemberi’ndeki kaçış yolunda meydana gelen yangın, Burak Torun kullanımındaki GK 264 plakalı salon araç seyir halindeyken olduğu sırada, muhtemelen oluşan yakıt kacağının makine bölümündeki sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor kısmı, kaputu ile sağ ve sol çamurlukları yandı, ön camı oluşan ısıdan dolayı çatladı.

Öte yandan Tatlısu’nun doğusunda bir arazide dün yangın meydana geldi.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, arazide meydana gelen ve Polis İtfaiye, Orman Dairesi ve Tatlısu Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönümlük alan içerisindeki kuru ot ve şinyalar ile 4 adet çam ağacı yandı.

Soruşturma devam ediyor.