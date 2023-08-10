Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre, yangın saat 21:00 sıralarında çıktıç.

Songur Hüseyin'in kullanımındaki NKH 996 plakalı salon araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın ön kısmı ve makine bölümü tamamen yandı.

Soruşturma devam etmektedir.