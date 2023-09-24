Seyir halindeki araçta yangın meydana geldi

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24/09/2023

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Seyir halindeki araçta yangın meydana geldi

Güzelyurt’ta dün saat 11.00 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mahmut Fırat’ın kullanımındaki HS 222 plakalı salon araçta seyir halindeyken muhtemelen motor bölümündeki yakıt hortumundan sızan yakıtın, aracın sıcak aksamlarına temas edip, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümündeki yakıt pompası, plastik aksamları ve elektrik kabloları tamamen yanarak, zarar gördü.

24/09/2023 11:57
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TAGS: Seyir halindeki araçta yangın meydana geldi
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