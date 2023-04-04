Seyir Halindeki Kamyonet, Alev Alev Yandı

Gazimağusa’da dün saat 06:00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi’nde, Gökhan Ağıan’ın kullanımındaki GJ 203 plakalı kamyonet araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor bölümünden sızan mazotun sıcak egzoz üzerine temas edip alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın motor bölümü ile ön kabini tamamen yanarken, çıkan dumandan dolayı aracın arka kabini içerisinde bulunan muhtelif ekmek çeşitleri zarar görerek kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.

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04/04/2023 10:39