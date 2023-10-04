Seyir halindeyken alev aldı!

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 03.10.2023 tarihinde saat 23:56 raddelerinde, Cemsay Öztürk 'e ait 2007 model Mini Cooper S marka KA 466 plakalı araç, seyir halindeyken çıkan yangında aracın motor bölümü,ön kaput,ön lastik ve çamurluklar ,tavan kısmı, iç döşeme,koltuklar ve ön göğüs kısmı tamamen yanmıştır ayrıca aracın iki yan kısmı çıkan yangında zarar gördü.

Yangın muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi. Polisin soruşturması sürüyor.