Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Kuzey Çevre Yolu bağlantı noktası üzerinde seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan araç tamamen yandı.

Polis açıklamasına göre, Levent Boztaş kullanımındaki NE 646 plakalı araçta muhtemelen aracın motor bölümünde meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucunda çıkan yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Bu sabah saat 01:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.