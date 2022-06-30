Seyis: Sağlık hakkımıza engel koymayın…

Emekli sendikacı, ülkemizin sevilen insanlarından İdeopatik Pulmoner Fibroris (İPF) hastası Mehmet Seyis, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devamlı bir Göğüs Hastalıkları Uzmanı olması için mücadelesini sürdürüyor.

Mehmet Seyis, mücadelelerinde saldırı ve savunma ile karşılaştıklarından yakındı “Dedikodu mekanizması ile karalamalar başladı. Ama bilinsin ki biz hakkımızı yine karşı duruşta olanların durumuna düşmeden, onlar aleyhine çamur atmadan savunarak mücadele edeceğiz” dedi.

Mehmet Seyis geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na oksijen tüpünü çarşı arabasına koyup gitti ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kadrolu bir Göğüs Hastalıkları Uzmanının atanması için topladıkları 708 imzayı götürdü.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın konuyla samimi şekilde ilgilenmesinden memnuniyetini dile getiren Seyis, sürecin sona ermesi için beklemede olduklarını ifade etti.

Mehmet Seyis’in açıklaması şöyle:

Daha Fazla ve İyi Sağlık Hizmeti Göz mü Çıkarıyor? Sağlık Hakkımıza Engel Koymayın.

Tam 38 yıl sendikal hareket içinde mücadeleyi dolu dolu yaşadım. Haksızlığa çocukluğumda da, çalışma yaşamımda da, sendika yetkilisi dönemlerimde de hiç katlanamadım. Hakkımız olanı bildim, hakkımızı almak içinde mücadeleden hiç kaçmadım. Bu süreçlerde, sendikamıza üye olan arkadaşlarımız ile yüzlerce grev ve yüzlerce eylem içinde veya organizasyonunda bulundum. Bir tek arkadaşımızın hakkımızda “Bizi sattı, işveren tarafından kullanıldı” dediğini duymadım. Tam tersi genel bir memnuniyet ile karşılandık.

Yine bu süreçlerde yüzlerce Toplu İş Sözleşmesi masasında pazarlıklara katıldım sözleşmeler altına onurla imza attım. İmzaladığımız toplu sözleşmelerin de koşullara göre çalışanların haklarını koruduğunu, geliştirdiğini söyleyebilirim. Bu sözleşmelerin de işçi arkadaşlarımız tarafından genel bir memnuniyetle karşılandığını hep duydum.

Hiç sapmadan dürüstçe mücadele içinde olduk. Hakkımız olmayanı istemedik, inandığımız doğruları savunurken de masanın karşısındakiler aleyhine iftira atmadık, çamur savurmadık. İnsanlarla karşıt tarafta olsak da onların onurları ile oynamadık. Hatta zorla kazandığımız durumları bile “karşılıklı anlayış çerçevesinde çözdük” olarak sunduk ve birlikte sahiplenme yarattık.

Şimdi yaklaşık 7.5 yıldır emekliyim ve sağlık sorunlarım var. Ancak hayat devam ediyor ve haksızlıklar da sürüyor. Pek tabi ki geneli ilgilendiren sorunlar arasında beni de etkileyenler var. Bunun için bir mücadele gerekirse, ki gerekecek gibi görünür hep dediğimi diyeceğim “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın”.

“Sağlık Bakanlığı’na 708 imzayı götürdük”

Bu süreçte ben dahil göğüs hastalıklarından muzdarip çok sayıda hastanın önemli bir sıkıntısını içeren bir metni imzaya açtık ve kısa sürede hasta ve yakınlarından oluşan 700'ün üzerinde imzayı geçen hafta içinde sağlık bakanlığına ilettik. Bakanın konu ile samimi şekilde ilgilendiğini gördük ve ilgileneceğine olan inancımızla bir süre daha sonuç bekleyeceğiz.

Maalesef bakanlıktan değil ama, haksızlığı yapanlardan nedense saldırı-savunma ile karşılandık. Dedikodu mekanizması ile karalamalar başladı. Biz buna da alışığız, bu da bizi bozmaz, daha kötülerini de gördük. Ama bilinsin ki biz hakkımızı yine karşı duruşta olanların durumuna düşmeden, onlar aleyhine çamur atmadan savunarak mücadele edeceğiz.

Hakkımız ne? Sağlık hakkı, doktorumuzu seçebilme hakkı. Doğru olanı istiyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz. Engellemek için gerekçe aramaya başlayanlar söylesin o zaman gerekçelerini; “Bu güne kadar Mağusa Hastanesi’nin kadrosunda göğüs hastalıkları uzmanı yokken akılları nerede idi? Evet, Mağusa Devlet Hastahanesi’nin kadrosunda göğüs hastalıkları doktoru çok uzun yıllardır yok ve Lefkoşa’dan gelen doktorlar görev yapıyor. Lefkoşa’da kadrosu olan doktorlarımız Mağusa’ya da göreve gelebilirmiş demek. Ve gelen tüm doktorlara da minnettarız. Gerek oldukça, onların da gelmesi hastaların leyhine bir durum.

“Fazla ve iyi sağlık hizmeti göz mü çıkarıyor?”

Peki şimdi ne oluyor? Doktorumuzun şahsında hastalara inat yapan idare talepte bulunuyor ‘Mağusa Hastanesi’ne göğüs hastalıkları kadrosu istiyoruz” diyor. E hade Mağusa’ya Hoşgeldiniz! Kadromuzda bir göğüs hastalıkları doktorunun olması bize de memnuniyet verir. Ama bunun olması da Mağusa’da başka bir devlet doktorunun daha zaman zaman görev yapmasına engel değil ki. Üstelik de bahse konu doktorumuz Mağusa bölgesinde ikamet ediyor, Hem Lefkoşa’da, hem de Mağusa’da görev yapmaktan da şikayeti yok.

Fazla ve iyi sağlık hizmeti göz mü çıkarıyor? Kimse hastalar üzerinden Ego tatmin etmeye uğraşmasın ve kimse bizden “Ama balıkta kılçık vardı”, “Gözünde kirpik vardı”, “Falanın çıkarı vardı” “Filan kullanılıyor” gibi uyduruk bahane ve iftiralar ile söz etmeye kalkmasın. Tutmaz. Bizi bilen bilir.

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30/06/2022 19:29