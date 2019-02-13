Seyitoğlu hırsızlıktan tutuklandı

Pınarlı köyünde 2018 yılı Aralık ayı ile 2019 yılı Ocak ayı arasında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Boransel Seyitoğlu tutuklandı. Kapalı ve kimsenin yaşamadığı ev içerisinden çok sayıda eşya çalmakla suçlanan Seyitoğlu, sirkat edilen eşyalar arasında bulunan 1 adet sobayı internet üzerinde “Her şey Burada Kıbrıs” isimli satış sitesine satılık olarak koymasıyla yakayı ele verdi. “Ev açma”, “Kasti hasar” ve “Sirkat” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Seyitoğlu aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Evde ne bulduysa çaldı…

Meselenin tahkikat memuru Baki Bakioğlu, 18 Aralık 2018 ile 23 Ocak 2019 tarihleri arasında Pınarlı köyünde Sibel Erçıka’ya ait olan ve 1,5 yıldır kapalı ve kimsenin yaşamadığı evin kapalı ancak kilitsiz olarak bulunan ahşap panjur kapısının açılarak içeriye girildiğini söyledi. Konu eve giren meçhul kişi veya kişilerin ev içerisinden 1 adet kömürlü ütü, 2 adet büyük bakır sini, 4 adet bakır tencere, 1 adet bakır kevgir, 1 adet bakır gaz yağı ocağını sirkat ettiklerini belirten Bakioğlu, konu kişilerin evin salon kısmına açılan kapının kilidini zorlayıp açtıktan sonra salondan yatak odasına geçtiklerini ve 1 adet eski dikiş makinesini sirkat ettiklerini açıkladı. Bakioğlu, yine konu kişilerin evin arka odasının kapı kilidini hasara uğrattıktan sonra oda içerisinden sandalye, soba, ütü, akvaryum ve masa çaldıklarını da belirtti.

Sobayı satmak istedi…

Tahkikat memuru Baki Bakioğlu, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri tahkikatta zanlı Boransel Seyitoğlu’nun 11 Şubat 2019 tarihinde internet üzerinden “Her Şey Burada Kıbrıs” isimli satış sitesinde sirkat edilen malzemelerden olan 1 adet sobayı satılık olarak yayınladığının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak 12 Şubat 2019 tarihinde zanlı Seyitoğlu’nun evinde arama yapıldığını belirten Bakioğlu, yapılan aramada sirkat edilen sobanın bulunarak emare alındığını açıkladı. Bakioğlu, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve aranan emarelerin olduğunu ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Boransel Seyitoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Gamze PİR BAYKUR