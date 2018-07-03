Şeyma kameramanın ölümünü dinlemedi 

Acun Ilıcalı, Dominik'te uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın için düzenlenen cenaze törenine katılırken eşi Şeyma Subaşı doğum günü partisinde eğlendi.

Survivor ekibinde kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay, Survivor ekibini derinden yaralarken Acun Ilıcalı, Baycın ailesiyle birlikte cenaze namazında saf tutmuştu. Alper Baycın, dün Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAYACAK MI DİYE TARTIŞILIYORDU

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın dün doğum günüydü. Alper Baycın'ın cenazesinden dolayı, doğum günü partisi ertelenecek mi diye merak ediliyordu. Ancak doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Şeyma Subaşı, dün akşam doğum gününü bir partiyle kutladı. Partiye, birçok ünlü isim de katıldı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kişisel Instagram hikayesinden paylaştığı videoda Subaşı'yı etiketleyerek, "Happy birthday baby, akşama görüşürüz" dedi. Subaşı ise, kişisel Instagram hesabından, doğum günü partisinden görüntüler paylaştı.