Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı boşanma protokolü ortaya çıktı

Ayrılığın yaşadığı günün ilerleyen saatlerine Acun ve Şeyma arasındaki boşanma protokolünün bazı maddeleri ortaya çıkmış ve Şeyma’nın aylık 125 bin liralık nafaka alacağı konuşulmaya başlanmıştı. Tarafların anlaşmaya vardığı diğer konular ise şöyle:

Subaşı’na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa’nın üzerine yapılacak. Ilıcalı ve Subaşı alınacak evle ilgili intifa hakkına sahip olacak. Şeyma Subaşı, mevcut oturduğu evden çıkarak yeni alınacak eve geçecek.

Çiftin 5 yaşındaki kızı Melisa’nın velayeti annede olacak.

Subaşı’na 115 bin TL yoksulluk, Melisa’ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olarak her ay 125 bin TL ödenecek.

29 yaşındaki Subaşı evlenirse 115 bin liralık nafakası ödenmeyecek. Taraflar aile yaşantıları, boşanma süreci ve birbirlerinin yakınlarıyla ilgili olarak basın, radyo, sosyal medya, televizyon ve internet siteleriyle birlikte üçüncü kişi, kurum ile kuruluşlara hiçbir şekilde yazılı veya sözlü açıklama yapamayacaklar.

MELİSA’NIN TÜM EĞİTİM GİDERLERİNİ ACUN ILICALI KARŞILAYACAK

Yapılan protokolün dışında taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacak. Kızları Melisa’nın tüm eğitim giderleri baba Ilıcalı tarafından karşılanacak. Taraflar yapılan protokolde taahhüt ettikleri maddelerin aksini yapamayacak. Ayrıca imzalanan bu protokol mahkeme kararı kesinleştikten sonra yürürlüğe girecek.