Şeyma Subaşı Acun’dan neden ayrıldı?

Ünlü Feng Shui Uzmanı Ceren SAKİN, Acun ILICALI ile Şeyma SUBAŞI ayrılığının perde arkasını Feng Shui haritasına göre yorumladı.

Ayrılığın sebebini Şeyma Subaşı’nın içinde bulunduğu “Penaltı” dönemine bağlayan Feng Shui Uzmanı Sakin, Subaşı için popüler bir dönemin başladığını ifade ettiği açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Şeyma Subaşı'nın astrolojisine baktığımız zaman doğduğu gün; “Yang Toprak”, Ejderha burcunda bulunuyor.

Yang Toprak, dağa benzetilir. Dağ gibi ağır, güçlü, sabit ve dünyevidir. Yang, Ağaç kadar inatçı değil ama baskı uygulayabilir ve esnekliği azdır. Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, David Beckham, Michael Jackson, Eric Clapton ve Natalie Portman, Yang Toprak'tan bir kaçıdır.

Ejderha burcu, 2018 yılının burcu ile direk çatışma içindeydi. Yani bu durum, Gök ya da Toprak hanesinin birbirleri ile olan ilişkisi olarak da tasvir edilebilir. Seyahatlerimizin, taşınmalarımızın, yurtlarımızın, ayrıntılarımızın, sakatlanmalarımızın vb. etkenlerin toprak hanımın bir hareketinden kaynaklanması halidir.

Ejderha ile Köpek çatışması, çok ciddi bir çatışmadır. Çünkü iki burcun da koruyucu meleği bulunuyor. Böyle bir durumda ölü sayısı çok olur. Öküz ile Keçi çatışması gibi bu da doğal afetleri tetikler. Bu çatışmanın boyutuyla birlikte Ejderha saati olan sabah 07:00 ile 09:00 arası ve Köpek saati olan 07:00 ile 09:00 arası daha fazla ölüm gerçekleşmektedir. Köpek burcu, cehennem kapısının koruyucusu olarak ürünlerimizin ve iftiraların, yeraltının ve arkeolojik buluşmaların temsil eder.

Gün hanesine gelen saldırı, ev hanesine bir saldırı olacağından saldırıların en ciddisi olarak kabul edilir. Bu da Şeyma Subaşı’nın boşanması ile sonuçlandı.

Boşanmanın tek sebebi, 2018 yılında olan ve güne tekabül eden hanedeki çatışma olarak görülüyor.

Bir başka etken ise 2009 - 2019 yılları arasında Şeyma Subaşı’nın, kişisel burcunun penaltı döneminde bulunuyor olmasıdır.

Sanırım bu yıl, en çok da penaltılar hakkında konuşmamız gerekiyor. Penaltı, yani gizli tehlikeler oldukça güçlüdür. Çatışma ortada ve açık iken penaltı; nefret, endişe, rahatsızlık, sevgisizlik gibi açıkta yaşanmayan duyguları işaret eder ve insanın içinde gizlice büyür. Bu tip dönemlerde evlenen insanların, yeni uzay dönemine girmeleri ile beraber boşanmaları da çok normaldir. Çünkü, penaltı kapsamında yaptığımız hareketler olumlu sonuçlanmaz.”

Penaltı dönemleri, hastalanmaya benzer. Hastayız ve ihtiyacımız olan elementlere çekiliyoruz. Ne zaman ki, bu dönem bitiyor, o zaman bu elementlere de ihtiyacımız kalmıyor. Yani, doktorun sağlayacağı antibiyotik gibi bu elementlere ihtiyaç duyuyoruz. Yokluğu ise maalesef bu tür istenmeyen durumlarla son bulabiliyor.

Şeyma Subaşı’nın haritası, 2019'la birlikte çok daha büyük bir yükselişe geçiyor. Dönem, ününe ün katacağı bir aralıkta.”