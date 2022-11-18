Şeyma Subaşı ağlarken çektiği fotoğrafı paylaştı

Geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bir dargın bir barışık çiftin bu ayrılıkları da uzun sürmemiş, ikilinin barıştığı öğrenilmişti. Subaşı'nın kızı Melisa'nın, Meedo ile Louvre Müzesi'nin önünde çekilen fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Wewontliemagnew’deki habere göre çift Paris'te lüks bir otelde beraber kalıyordu. Ünlü çift, bunun ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yaparak haberleri doğrulamıştı.

DAVETİYESİNİ PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise olarak Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile evlilik davetiyesini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. "Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diyerek evleneceğini duyurmuştu.

"BENİ AİLEMDEN İSTEDİ"

Öte yandan Subaşı, geçtiğimiz sene YouTube kanalından ayrılmadan öne Alsalouissi ile yaptıkları evlilik hazırlıklarına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Alsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söylemişti. "İsteme oldu aslında. Meedo beni ailemden istedi" diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etmişti.

Esprili bir dille, "Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün" şeklinde konuşan Subaşı, "Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?" diyerek, evliliğe bu kadar anlam yüklemenin mantıklı olmadığını ima etmişti. Düğün ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, düğünü önce Ibiza'da yapmayı düşündüklerini ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldıklarını söylemişti.

"O BENİM HER ŞEYİM"

Tüm bunların ardından 32 yaşındaki Şeyma Subaşı, 2013 yılında kucağına aldığı kızı Melisa ile ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Kızının kendisine sarılıp uyuduğu bir videoyu 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Subaşı, "Geçen sene Bali... Kızımı her zaman çok özlüyorum" diye yazdı.

Peş peşe videolar ve fotoğraflar paylaşmaya devam eden sosyal medya fenomeni, ağlarken de çektiği bir karesini yayınlayarak; "O benim her şeyim... Ve ben her gün böyleyim. Bence bunu paylaşmamalıydım ama çoktan yaptım bile" şeklinde yazısına devam etti.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK GELDİ

Ünlü isim, ardından bir takipçisinin yazdığı; "Çok üzgünüm senin adına. Melisa bu dönemlerini, bu yaşlarını tekrar yaşamayacak ve sen annesi olarak yanında değilsin. Canım benim, sen ruhu güzel kadınsın... Umarım ayrılmamak üzere birleşirsiniz" mesajını yayınladı.

"Bütün destekleriniz ve dualarınız için amin diyorum" ifadelerini kullanan Subaşı, bu paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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18/11/2022 14:24