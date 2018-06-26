HABER KIBRIS

Şeyma Subaşı: Ay ben iş kadını oldum da...

Mart ayından Instagram hesabından "İşte beni diğer heyecanlandıran iş arkadaşlar. Tamamen kendi tarzım bir cafe açıyorum" diyen Şeyma Subaşı hazırlıklara devam ediyor.

ads
26/06/2018

Şeyma Subaşı: Ay ben iş kadını oldum da...
ads

Bir yandan Eylül ayında açılışını yapacağı mekanın teftişlerini yapan Şeyma, bir yandan da yeni projesiyle ilgili görüşmeler yapıyor. “Bir an önce işimin başında olmak istiyorum” şeklinde açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iş kadınlığına yavaş yavaş alıştığını gösterdi. Bir toplantıya giderken çektiği bir selfiesini insta hikaye kısmından paylaşan Şeyma fotoğrafın üzerine şunları yazdı: “Ay ay ben iş kadını oldum da toplantıdan toplantıya mı koşar oldum”

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Şeyma Subaşı, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems