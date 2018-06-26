Şeyma Subaşı: Ay ben iş kadını oldum da...

Bir yandan Eylül ayında açılışını yapacağı mekanın teftişlerini yapan Şeyma, bir yandan da yeni projesiyle ilgili görüşmeler yapıyor. “Bir an önce işimin başında olmak istiyorum” şeklinde açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iş kadınlığına yavaş yavaş alıştığını gösterdi. Bir toplantıya giderken çektiği bir selfiesini insta hikaye kısmından paylaşan Şeyma fotoğrafın üzerine şunları yazdı: “Ay ay ben iş kadını oldum da toplantıdan toplantıya mı koşar oldum”