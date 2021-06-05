Şeyma Subaşı: Biliyorum cevap vermemem lazım

Geçen günlerde 5 aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, tektaş yüzüğünün 801 bin 540 TL olduğu iddiaları hakkında konuştu.

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05/06/2021

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Şeyma Subaşı: Biliyorum cevap vermemem lazım

Mohammed Alsaloussi’den aldığı evlilik teklifiyle konuşulan Şeyma Subaşı, şimdi de tektaşıyla gündemde.

Sosyal medya hesabından yüzüğünün fotoğrafını “Bir elmas gibi hissediyorum” sözleriyle paylaşan Subaşı’nın tektaşının fiyatının 801 bin 540 TL olduğu öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Subaşı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, “Biliyorum cevap vermemem lazım arkadaşlar ama her şeyi bildiğini sanan basın bu açıklamayı hak ediyor. Hem de bu açıklamayı çok iyi hissederek yapacağım. Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU RAKAMI BULMAYA ÇALIŞIN”

Yüzüğünün Amerikalı bir mücevher firmasından satın alındığını belirten Subaşı, tektaşının iddia edildiği gibi 800 bin TL olmadığını söyledi.

Şeyma Subaşı, “Haydi şimdi doğru rakamı bulup, yazmaya çalışın. Ah pardon, ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da lütfen emin olun! Hani siz daha iyi bilirsiniz sonuçta benim hakkımda her şeyi… Haydi bakalım, yeni rakam bekliyorum” dedi.

Şeyma Subaşı, ayrıca, “Hayatımın zirvesini yaşıyorum, her anlamda…” ifadelerini kullandı.

05/06/2021 10:14
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TAGS: Şeyma Subaşı, aşk, Subaşı
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