Şeyma Subaşı gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi, fenomen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından gönlünü kaptırdığı Brezilyalı model Marlon Teixeira'yı paylaştı.
03/10/2024
Eski eşi Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya'yla düğün karelerini önce beğenen sonra da beğenisini geri çeken Şeyma Subaşı adından söz ettirmeye devam ediyor.
Subaşı önceki gün Instagram'da hikaye bölümünden kaslı birini paylaştı.
Daha sonra fotoğraftaki kişinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı.
Marlon Teixeira sayfasından namaz kıldığı andan bir kare paylaştı.
Şeyma Subaşı geçen yıllarda yaptığı açıklamada "Şu an kılmasam da eskiden 9 aylık hamileyken bile namazımı kaçırmazdım" demişti.
03/10/2024 12:15