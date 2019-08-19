Şeyma Subaşı hamile mi?

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın bir davette çekilen fotoğrafı ''Göbek mi, bebek mi ?'' yorumlarına neden oldu.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Önceki gün sevgilisiyle bir davete katılan Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı.

GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Giydiği elbisede göbeği çıkan Şeyma Subaşı'nı görenler, "Bebek mi, göbek mi?" sorularını sormaya başladı. Subaşı ise hamile olup olmadığına dair çıkan haberler karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı var. Ancak Melisa'nın velayeti boşanma davasının ardından baba Acun Ilıcalı'ya devredildi.