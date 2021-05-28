Şeyma Subaşı hamile mi? Kafa karıştıran iddia

Sevgilisiyle İspanya’nın İbiza adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını sergiliyor. Subaşı’nın yaptığı bir paylaşımda hamile olduğuna yönelik iddiaları tekrar gündeme getirdi.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, uzun süredir sevgilisi ve kızı ile Melisa ile İspanya’da tatil yapıyor.

Özel hayatını yönelik anları sosyal medya sayfasından paylaşan Subaşı, takipçilerinden beğeni alıyor.

Şeyma Subaşı sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla akılları karıştırdı.

Mini elbisesiyle objektiflerin karşısına geçen Subaşı’nın karnını eliyle gizlemesi takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bazı takipçileri, “Karnı büyümüş”, “Eliyle karnını saklıyor”, “Karnı mı şiş, hamile mi?” yorumlarında bulundu.

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28/05/2021 18:18