Şeyma Subaşı ile herkesin içinde tartıştı mı? Acun Ilıcalı suskunluğunu bozdu

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir mekanda eski eşi Şeyma Subaşı ile tartıştığı iddia edilen Acun Ilıcalı, katıldığı bir davette sessizliğini bozdu. Yapı gereği tartışan bir insan olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Şeyma ile tartışmadık, gayet güzel sohbet ettik. Onun her zaman mutlu olmasını isterim" dedi.

Melisa ismini verdikleri bir kızları olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da ünlülerin uğrak bir restoranında tartıştıkları iddia edildi. İkilinin kavga ettiği iddia edilen görüntünün magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Ilıcalı'dan beklenen açıklama geldi.

GAYET GÜZEL SOHBET ETTİK"

Fenerbahçe'nin bir etkinliğine katılan Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programının muhabiriyle ayaküstü sohbet etti. Şeyma Subaşı ile tartıştığı yönündeki iddiayı yalanlayan Ilıcalı, "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikayesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Bir fotoğraf ve ondan çıkan hikaye var. Böyle hikayeler tabi ki de normal. Popülerite bu tip hikayeleri de beraberinde getiriyor.

"HER ZAMAN MUTLU OLMASINI İSTERİM"

Tartışmak benim yapımda yoktur. Ne tartıştım ne de gerilim yaşadım. Şeyma bana orada heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyordu. Kavga etmedik, tartışmadık. Gayet güzel bir sohbet ettik. Zaten 5 dakika görüştük hepsi bu. Şeyma ile hiçbir problemimi yok, kendisi çocuğumun annesidir. Onun her zaman mutlu olmasını isterim" dedi.

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20/07/2022 13:47