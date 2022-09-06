Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'den Burning Man pozları

Nikah masasına oturmaya hazırlandığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLACAK"

Ancak bir dargın bir barışık çiftin bu ayrılıkları da uzun sürmemiş, ikilinin barıştığı öğrenilmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden ikiliden Subaşı, geçtiğimiz haftalarda yeni imajını bir videoyla göstermişti.

'ENİŞTE GERİ GELMİŞ'

Burning Man Festivali'ne katılacağı için saçlarını rengarenk bir şekilde ördüren Subaşı; paylaşımına şu notu yazmıştı:

En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak.

"CIVIL CIVIL OLMUŞ"

Yeni saçlarını gösterdiği videoyla birlikte geçmiş yıllarda da katıldığı festivalden eski fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'na, kısa sürede 40 bine yakın beğeni ve 200'den fazla yorum gelmişti.

Takipçileri, ünlü isme; "Kendini her şeyin en iyisine layık görüyor ve yaşıyor, helal olsun", "En güzel yine sen olacağın için Meedo senden gözlerini alamayacak" ve "Cıvıl cıvıl olmuş, harika saçlar" gibi mesajlar yazmıştı.

"BU FESTİVALE BEŞİNCİ KEZ KATILIŞIM OLACAK"

Subaşı ile Alsaloussi, ABD'nin Nevada Çölü'nde düzenlenen geleneksel Burning Man Festivali'ne gitti. Saçlarını örgü yaptıran Şeyma Subaşı, festivalde sevgilisiyle verdiği pozları sosyal meyda hesabından yayınladı. 32 yaşındaki Subaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale 5. kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak.

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06/09/2022 13:10