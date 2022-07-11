Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı

Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi ile Paris'te tatil yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın adı Dila Tarkan'ın düğününde tanıştığı Hakan Sabancı ile anılmıştı. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine özel hayatıyla gündeme geldi.

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

İddiaya göre Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı yeniden barıştı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan aşıklar ilişkilerine yeni bir şans vererek kaldıkları yerden devam etme kararı aldılar.

PARİS'TE TATİL YAPIYORLAR

Çift Paris'te lüks bir otelde beraber kalıyor. Medo'nun Melisa ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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11/07/2022 22:25