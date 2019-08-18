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Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor?

Bir sosyal medya kullanıcısının Şeyma Subaşı ile ilgili yaptığı paylaşım ''Şeyma takipçi mi satın alıyor?'' sorusunu akıllara getirdi

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18/08/2019

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Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor?

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan ve yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı için herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı tweet atarak Şeyma Subaşı'ya takip isteği göndermediği halde kabul ettiğini gösteren bir bildirim geldiğini söyledi.

Şeyma Subaşı, 3 milyon takipçisi olan hesabını kendisini takip etmeyenlere kilitledi.

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TAGS: Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor?, haber, kıbrıs
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