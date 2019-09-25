HABER KIBRIS

ad

Şeyma Subaşı ve sevgilisi DJ Guido Senia ayrıldı mı

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından sevgilisini takip etmeyi bırakarak akılları karıştırdı.

ads
25/09/2019
HK

ads
Şeyma Subaşı ve sevgilisi DJ Guido Senia ayrıldı mı

Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Subaşı’nın aşkta yine yüzü gülmedi. Bir süredir aşk yaşadığı ve uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisini takipten çıkardı. Fakat, ikili sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeyerek muamma bir davranışa imza attılar.

25/09/2019 11:47

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Şeyma Subaşı, haber, kıbrıs, DJ Guido Senia, Guido Senia, acun ılıcalı
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.