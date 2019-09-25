Şeyma Subaşı ve sevgilisi DJ Guido Senia ayrıldı mı

Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Subaşı’nın aşkta yine yüzü gülmedi. Bir süredir aşk yaşadığı ve uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisini takipten çıkardı. Fakat, ikili sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeyerek muamma bir davranışa imza attılar.

25/09/2019 11:47