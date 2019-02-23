Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, aynı pozu verdi

Geçtiğimiz yılın son aylarında Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Fransız DJ Guido Senia ile aşkını gizlemeden yaşamaya devam ediyor. Çift, son olarak birlikte gittikleri tatilde aynı yatakta tek tek poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AYAKKABI DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Sosyal medya sayfasından hikaye paylaşan Şeyma Subaşı’yı ele veren bir diğer detayda videosundaki fosfor renkli ayakkabılar oldu. Şeyma’nın videosundaki ayakkabılar ise sevgilisi Guido Senia’ya ait.