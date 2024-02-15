Şeyma Subaşı'dan bir kitap daha geliyor! 'Boşanma yaradı'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'evet' demişti.

TEK CELSEDE BOŞANDI

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş; Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.