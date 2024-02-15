Şeyma Subaşı'dan bir kitap daha geliyor! 'Boşanma yaradı'

Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı şimdi de takipçisine verdiği bir yanıtla gündem oldu. Kitap yazmaya başladığını söyleyen Subaşı'na 'Boşanma yaradı' gibi yorumlar yapıldı.

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15/02/2024

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Şeyma Subaşı'dan bir kitap daha geliyor! 'Boşanma yaradı'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'evet' demişti.

TEK CELSEDE BOŞANDI

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş; Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

15/02/2024 21:56
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TAGS: Şeyma Subaşı, kitap, haber
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