Şeyma Subaşı’dan icra açıklaması

Boşanır boşanmaz soluğu Bebek’teki kafesinde alan Şeyma Subaşı icra memurlarını kafesinde görünce ikinci şoku yaşadı.

Acun Ilıcalı ile boşanması hakkındaki sorularını cevaplamak istemeyen Subaşı, icra konusunda da, “Bizimle alakası yok. Bizden eski olan mal sahibiyle alakalı bir durum. Kim olduğunu bilmiyorum” dedi. Ayşe Kucuroğlu’nun olduğunu muhabirler hatırlatınca, “Ayşe Kucuroğlu’nu tanırım, çok da severim. Onun olduğunu bilmiyordum” diye konuştu.

Yaşananların ardından keyfi yerinde görünen Subaşı, “Melisa'nın karnı ağrıyormuş, o yüzden eve koşturmam lazım” diyerek aracıyla uzaklaştı.

Mahkemenin ardından doğrudan mekana giden Subaşı, “Burası benim ikinci bebeğim” diyerek sözlerini noktaladı.

Mahkeme ardından Acun Ilıcalı ise Etiler Papermoon’da Arda Turan’la buluşarak yemek yedi.