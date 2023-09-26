Şeyma Subaşı'na Yaşadığı Şiddet Nedeniyle Boşanma Sürecinde Acun Ilıcalı'nın Destek Olduğu İddia Edildi

Şeyma Subaşı'nın, Mohammed Alsaloussi ile muhteşem bir düğünle evlendikten kısa bir süre sonra boşanma kararı alması şaşırtmıştı. Ünlü isim Şeyma Subaşı'nın Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi'den ayrılacağı iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık nedeni sonunda ortaya çıktı.

Subaşı'nın bu zorlu süreçte en büyük yardımcısı, eski eşi ve kızının babası Acun Ilıcalı olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te hayranlık uyandıran bir düğünle evlendi. Ancak bu evlilik, sadece dört ay sürdü. Balayı döneminde başlayan gerginlikler, zamanla artarak devam etti. Şeyma Subaşı'nın, eşi Meedo'dan boşanacağına dair haberler, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin boşanma nedeninin şiddet olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Bülent Cankurt, Sabah Gazetesi'nde, Şeyma Subaşı ve Meedo'nun boşanma sebeplerini ortaya koydu. Cankurt'un ifadelerine göre; Meedo, Şeyma'ya karşı psikolojik şiddet uyguluyor, yüzüne tükürüyor ve kabul edilemez sıfatlarla hitap ediyormuş. Bu durum karşısında Şeyma, boşanma sürecini başlatmış. Bu zorlu süreçte, Şeyma'ya en büyük desteği eski eşi Acun Ilıcalı vermiş. Ilıcalı, 14 ay boyunca evli olduğu ve kızının annesi olan Şeyma'ya, 'Boşan, ben senin yanındayım' demiş ve her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacağını belirtmiş. "Acun Ilıcalı'nın vefalı olduğunu bilirim, bunu bir kez daha gösterdi. Umarım Şeyma bu süreci zararsız atlatır."