Şeyma Subaşı’nda ikinci çocuk sinyali

Acun Ilıcalı’dan 5 buçuk yaşında Melisa adından kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Subaşı, kızı Melisa’yı paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçiden gelen soru üzerine ikinci çocuk istediğini söyledi.

“BİR TANE DAHA İSTİYORUM”

Subaşı bebek konusundaki gelen “Bir çocuğunu mu var”, sorusuna “Sanırım ben bir tane daha istiyorum” cevap verdi. İşte Subaşı’nın kendisine gelen soruya verdiği yanıt;

04/10/2019 09:04