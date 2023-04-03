Şeyma Subaşı'ndan bekarlığa veda partisi

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile Marakeş'te evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı, Turks ve Caicos Adaları'ndaki Amanyara'da bekarlığa veda partisi yaptı.

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Parti için tercih ettiği mini beyaz elbiseyi kısa bir duvak takarak tamamlayan Subaşı, bekarlığa vedasından renkli kareleri 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.

Subaşı, kız arkadaşlarıyla düzenlediği eğlenceye ait fotoğrafları, yayınladığı fotoğraflara, "Paylaşacak o kadar çok şey var ki... Kendime saklayacak da çok şey var. Burada süslü kelimeler kullanmayacağım; ama bugün saf neşe, memnuniyet, hoşnutluk ve tatmin doluydu. Her an için minnettar olmaya devam edeceğim" notuyla paylaştı.

Subaşı'nın arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflarına 70 bine yakın beğeni geldi.

ÜCRETLİ ABONELİK BAŞLATTI

Bir çocuk annesi 32 yaşındaki Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Ünlü fenomen, Instagram'ın kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını Türkiye'de ilk kullananlardan biri olarak, aylık bir ücret karşılığı sayfasına abone olacaklara özel içerikler paylaşacağını açıklamıştı.

"BENCE ÇOK EĞLENECEĞİZ"

Subaşı, konuyla ilgili, "Kısaca anlatmak gerekirse arkadaşlar; burası sadece beni, yaptıklarımı, bir günümden kesitleri, düğün hazırlıklarımdan cilt bakımıma, moda önerilerinden günlük beslenme rutinime kadar merak eden ve izlemek isteyenleri bir araya getirmek istediğim bir mecra. Yani kısaca bu 'abonelik' olayını her ay içerikleri için abone olduğunuz bir dijital platform, keyifle alıp okuduğunuz bir dergi gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca elde ettiğimiz abonelik gelirleri de yine sizlere sürprizlerle ve daha birçok güzel şeye vesile olarak geri dönecek. Bence çok eğleneceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceklerini duyurmuş ve düğün davetiyelerini paylaşmıştı. "Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran ünlü isim, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" sözleriyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Subaşı ayrıca, "Ayın 5-6'sı Marakeş'te evleniyoruz inşallah. 250 kişi falan gelecek, sadece aile ve yakın arkadaşlar geliyor. Onun dışında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, bana da sürpriz olsun" demişti

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03/04/2023 15:39